В Германии рассказали о ярости Штайнмайера после критики его позиции по России

Bild: Штайнмайер рассердился на писателя после критики его позиции по РФ

Немецкий президент Франк-Вальтер Штайнмайер был в ярости после того, как писатель Марко Мартин на мероприятии в Берлине раскритиковал политика за прежнюю позицию в отношении к России. Ситуацию описывает Bild.

Критика прозвучала во время приема во дворце Бельвю по случаю 35-летия падения Берлинской стены. Мартин напомнил Штайнмайеру, что тот, будучи главой немецкого МИД, поддерживал проект строительства газопровода «Северный поток — 2».

Очевидцы отметили, что политик при этом «тяжело дышал, сжимал челюсти и явно подавлял в себе эмоции». В продолжение мероприятия, как утверждает писатель, Штайнмайер и вовсе «полностью утратил самообладание».

«Он стремительно подошел, чтобы читать мне нотации с позиции своей должности», — поделился Мартин.

Представитель политика, комментируя произошедшее, отметила, что диалог Штайнмайера с писателем был «с противоположных позиций, но конструктивным».

Ранее член бундестага от фракции оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Серап Гюлер подняла вопрос о работе немецких военных консультантов в Киеве вопреки заверению канцлера Германии Олафа Шольца о том, что он будет отправлять солдат Бундесвера на Украину. В нарушении одного из обещаний Гюлер заподозрила Шольца в рамках своего обращения к правительству.

