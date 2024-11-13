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01:34, 13 ноября 2024Мир

Захарова высмеяла позицию генсека НАТО по Украине

Захарова опубликовала мем о позиции генсека НАТО Рютте по Украине
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла позицию генерального секретаря НАТО Марка Рютте по конфликту на Украине.

Она опубликовала картинку, на которой изображен человек, постепенно превращающийся в клоуна. Рядом с ним изображены цитаты Рютте о «приверженности сохранению курса войны», необходимости «повысить цену для президента России Владимира Путина и его авторитарных друзей» и «делать больше, чем удержать Украину в борьбе».

«Про "мирные планы" и "неагрессивные блоки"», — гласит подпись.

Ранее стало известно, что Рютте выступил за продолжение конфликта на Украине.

Вот это герой!
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