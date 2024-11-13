Захарова высмеяла позицию генсека НАТО по Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла позицию генерального секретаря НАТО Марка Рютте по конфликту на Украине.
Она опубликовала картинку, на которой изображен человек, постепенно превращающийся в клоуна. Рядом с ним изображены цитаты Рютте о «приверженности сохранению курса войны», необходимости «повысить цену для президента России Владимира Путина и его авторитарных друзей» и «делать больше, чем удержать Украину в борьбе».
«Про "мирные планы" и "неагрессивные блоки"», — гласит подпись.
Ранее стало известно, что Рютте выступил за продолжение конфликта на Украине.