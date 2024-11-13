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11:32, 13 ноября 2024Забота о себе

Женщина полностью разочаровалась в возлюбленном из-за одной его привычки

Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Aleksei Zaitcev / Unsplash

К коучу по отношениям Джейн Грин обратилась женщина, разочаровавшаяся в своем избраннике из-за его привычки снимать обувь и носки во время перелетов на самолете. Ее письмо и ответ специалистки опубликовало издание Daily Mail.

Женщина написала, что встречается со своим партнером уже год и все это время считала его привлекательным, умным и добрым человеком. Однако она изменила свое мнение во время их первого совместного путешествия. По словам автора письма, всего через несколько минут после взлета самолета мужчина снял ботинки и носки и оставался босиком на протяжении всего восьмичасового перелета из США в Лондон. «От его ног плохо пахло, и, честно говоря, мне было просто противно видеть его волосатые пальцы на ногах в общественном месте», — посетовала она.

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Женщина не стала высказывать партнеру свое недовольство, так как перелет был долгим. Однако ситуация повторилась и во время перелета из Лондона в Париж, который длился всего час. Свою привычку разуваться на борту самолета мужчина объяснил тем, что у него потеют ноги и начинается клаустрофобия всякий раз, когда он оказывается на борту воздушного судна. «Я знаю, что моя реакция может показаться слишком сильной, но с тех пор он меня не привлекает. И это шокирует, потому что раньше я была им одержима. Кажется таким глупым разрушать наши отношения из-за этого», — размышляет она.

По мнению Грин, женщина должна сообщить мужчине, что от его ног плохо пахнет и что его поведение в самолете может доставлять неудобство окружающим. «Хорошая новость заключается в том, что как только вы выразите ему свое недовольство, ваше совместное будущее прояснится. Либо он из тех мужчин, которые заботятся о том, как их поведение влияет на окружающих мир, либо он из тех, кто считает, что ему позволено делать все, что ему заблагорассудится. В любом случае вы будете в выигрыше», — поделилась коуч своими мыслями.

Ранее Джейн Грин дала совет боящейся секса после рождения ребенка женщине. Она заявила, что мужчины, какими бы понимающими они ни были, не в состоянии до конца осознать, почему женщины эмоционально или физически не способны заниматься сексом.

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