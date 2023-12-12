Боящимся секса после сложных родов женщинам дали совет

Чтобы вернуть исчезнувшее после сложных родов либидо, надо честно рассказать о травмирующем опыте мужу и попросить его проявить терпение в вопросах интимной близости, считает коуч по отношениям Джейн Грин. Такой совет она дала боящейся секса после рождения ребенка женщине, пишет издание Daily Mail.

К Грин обратилась за помощью читательница, признавшаяся, что с тех пор как родила ребенка 18 месяцев назад, она испытывает ужас от мысли, что ей придется вновь заняться сексом с мужем. По словам женщины, у нее были очень тяжелые роды, закончившиеся многочисленными внутренними разрывами и кровотечением. «Со временем физические раны зажили, но душевные никак не проходят, и мысль о том, что что-то или кто-то приблизится к этой части моего тела, вызывает у меня тошноту. Всякий раз, когда муж прикасается ко мне, я вздрагиваю», — объяснила женщина.

Она подчеркнула, что муж все это время был очень терпелив, но в конце концов его стала угнетать эта ситуация. Женщина добавила, что по-прежнему любит супруга и боится, что из-за последствий травматичных родов ее брак развалится.

В ответ на письмо Грин заявила, что мужчины, какими бы понимающими они ни были, не в состоянии до конца осознать, почему женщины эмоционально или физически неспособны заниматься сексом. «Будьте нежны с собой. Вы прошли через многое. Будьте нежны со своим мужем, потому что мужчины часто считают, что отсутствие секса автоматически приводит к потере близости и связи с партнером», — уверена она.

При этом, по словам коуча, чтобы почувствовать близость с партнером, необязательно заниматься сексом с проникновением — пока свежи воспоминания о травмирующем событии, можно попробовать другие виды интима. Также Грин посоветовала супругам попробовать семейную терапию. «Вам нужно место, где вы могли бы честно рассказать о пережитой травме и о том, как вы относитесь к своему телу и к сексу. А ему нужно проговорить то, что он ощущает, чувствует ли он себя одиноким из-за отсутствия секса», — объяснила специалистка. Терапия поможет разобраться в себе и честно обсудить друг с другом, как вернуть интимную близость после родов, резюмировала она.

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