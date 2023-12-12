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18:03, 11 декабря 2023Забота о себе

Названы самые часто замалчиваемые фантазии в сексе

Фото: Ground Picture / Shutterstock / Fotodom

Социолог в области исследований секса Бобби Бидочка назвала самые распространенные фетиши, о которых обычно не принято говорить в обществе. Ее слова цитирует издание Daily Star.

Бидочка заявила, что людям часто неловко говорить о своих сексуальных фантазиях, поскольку эта тема стигматизирована обществом. Тем не менее, по ее мнению, у большинства людей есть тайные эротические желания, которые они хотели бы воплотить в жизнь. Первой такой фантазией эксперт назвала игры с применением практик доминирования и подчинения.

Помимо этого, распространены среди нетрадиционных эротических предпочтений шлепки и порка, утверждает Бидочка. Она добавила, что к типичным замалчиваемым фетишам можно причислить также эксгибиционизм и связывание.

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В заключение специалистка отметила, что в последние годы набирает популярность так называемый фетиш рогоносцев. Она объяснила, что обычно под этим термином понимают мужчин, которым нравится, что их спутница состоит в отношениях с другим мужчиной.

Ранее акушер-гинеколог первой категории Галина Лазута раскрыла причину снижения либидо у молодежи. По ее мнению, отсутствие сексуального желания может объясняться опущением органов таза.

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      Алиса Дмитриева
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