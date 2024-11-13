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10:45, 13 ноября 2024Из жизни

Женщина разбогатела на 24 миллиона рублей благодаря апельсиновому соку

В США женщина заехала на заправку купить сок и выиграла в лотерею $250 тысяч
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Kamran Aydinov / Freepik

В США жительница штата Северная Каролина зашла в магазин на заправке, чтобы купить апельсиновый сок, и благодаря этому разбогатела на 250 тысяч долларов (около 24 миллионов рублей). Об этом сообщает UPI.

Женщина заехала на заправку в городе Кернерсвилл и неожиданно захотела сыграть в лотерею. «Я была на заправке и заметила, что в продаже появились новые билеты. И я решила их попробовать», — рассказала американка.

Она купила билет за 20 долларов, а когда стерла защитный слой, поняла, что выиграла. Женщина призналась, что этот выигрыш очень поможет ее семье. «Для нас это та сумма, которая способна изменить жизнь. Это действительно очень серьезное подспорье», — призналась победительница.

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