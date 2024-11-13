Звезда мирового футбола помог потерявшему сознание пассажиру во время полета

Капитан «Манчестер Юнайтед» помог потерявшему сознание пассажиру самолета

Португальский футболист, капитан английского клуба «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш помог пассажиру самолета, который потерял сознание во время полета. Об этом пишет британское издание The Guardian.

Уточняется, что инцидент произошел на рейсе авиакомпании EasyJet в Лиссабон. Пассажирка Сусанна Лоусон из Манчестера, которая сидела в ряду за Фернандешем, рассказала журналистам, что звезда мирового футбола по дороге в туалет поймал упавшего в обморок в проходе мужчину, позвал на помощь и оставался с ним до прихода бортпроводников.

Британка добавила, что, после того как пассажира привели в чувство, он смог самостоятельно встать и вернуться на свое место. Вскоре после посадки в Португалии Лоусон поблагодарила Фернандеша за помощь больному попутчику.

«То, что ты сделал, было действительно замечательно, — сказала путешественница. — Самое смешное, что мы с семьей болеем за "Манчестер Сити"».

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