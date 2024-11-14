Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
00:12, 14 ноября 2024Россия

14 ноября: какой праздник сегодня отмечают в России и мире

Анастасия Заикина

Фото: Pixel-Shot / Shutterstock / Fotodom

14 ноября в России отмечают День социолога, а в мире — Международный день логопеда и Всемирный день борьбы с диабетом. Православные вспоминают святых Косьму и Дамиана. «Лента.ру» рассказывает, какие еще праздники отмечают 14 ноября в России и в мире, а также напоминает, кто из знаменитостей родился в этот день.

Праздники в России

День социолога

Фото: Yuliya Zhemchugova / Shutterstock / Fotodom

Праздник впервые отметили в 1994 году по инициативе первого декана факультета социологии СПбГУ Асалхана Бороноева.

Дату выбрали неслучайно: 14 ноября 1901 года в Париже открыли Русскую высшую школу общественных наук. Позже при этом заведении появился один из первых в мире факультетов социологии.

Праздники в мире

Всемирный день борьбы с диабетом

День учредили в 1991 году. Сегодня это крупнейшая в мире кампания по информированию населения о диабете — событие отмечают более чем в 160 странах мира. Дата выбрана в честь дня рождения Фредерика Бантинга, который вместе с Чарльзом Бестом в 1922 году открыл инсулин.

Фото: Halfpoint / Shutterstock / Fotodom

Международный день логопеда

Праздник впервые отметили в Европе 6 марта 2004 года по инициативе Комитета речевых и языковых терапевтов. Позже идею подхватили и в других регионах. В России и ряде соседних стран День логопеда отмечают 14 ноября.

Логопед — это специалист, который занимается диагностикой и исправлением различных дефектов речи. В частности, логопеды помогают запустить речь неговорящим детям, исправляют проблемы с произношением отдельных звуков, развивают словарный запас и связную речь.

Какие еще праздники отмечают в мире 14 ноября

  • День эндокринолога;
  • Дeнь paccлaблeннocти и бeззaбoтнocти.

Какой церковный праздник сегодня

День памяти бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана

Фото: Public domain / Wikipedia

Согласно преданию, родные братья Косма и Дамиан жили в Малой Азии не позднее IV века. Воспитывала их мать, именно от нее они переняли веру. Повзрослев, браться освоили врачебное дело и стали обходить окрестные земли, чтобы помогать больным. За свой труд они не брали награды и только об одном просили исцеленных — верить в Христа. За бескорыстное служение людям и чудесные исцеления святых называют бессребрениками и чудотворцами.

Какие еще церковные праздники отмечают 14 ноября

  • День памяти мучениц Кириены и Иулиании;

  • День памяти священномучеников Александра Смирнова и Феодора Ремизова, пресвитеров;
  • День памяти мученика Петра Игнатова;
  • День памяти мученика Ерминингельда, царевича Готфского.

Приметы и поговорки на 14 ноября

В народном календаре 14 ноября — Кузьминки осенние. В это время на Руси устраивали «поминки по осени» и встречали зиму.

  • День выдался снежным — весной реки сильно выйдут из берегов;
  • Дороги развезло грязью — до начала декабря морозов не предвидится;
  • На деревьях еще остаются листья — к суровой зиме.

Кто родился 14 ноября

Клод Моне (1840-1926)

Фото: Public domain / Wikipedia

Французский художник и один из основателей импрессионизма. Он уделял много внимания пленэрной живописи — создании пейзажей на свежем воздухе.

За годы творчества Клод Моне создал более тысячи произведений. Сейчас его работы хранятся в самых известных музеях и коллекциях по всему миру.

Мария Кожевникова (40 лет)

Российская актриса, прославившаяся благодаря роли Аллы Гришко в комедийном сериале «Универ». Кроме того, она снималась в фильме «Батальон», сериалах «Склифовский», «В активном поиске» и других проектах.

В 2006 году Кожевникова получила звание мастера спорта по художественной гимнастике. В 2011 году ее избрали депутатом Государственной Думы от «Единой России».

Кто еще родился 14 ноября

  • Пол Хирш (79 лет) — киноредактор, монтажер «Звездных войн»;
  • Лолита Милявская (61 год) — советская и российская певица;
  • Стефано Габбана (62 года) — итальянский модельер, один из основателей дома моды Dolce & Gabbana;
  • Никита Кукушкин (34 года) — российский актер театра и кино.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Россия передала Украине девять поварих батальона «Азов». Они попали в плен в Мариуполе весной 2022 года

      Трамп выдвинул кандидатуру на пост главы Минюста и генпрокурора

      Американского теннисиста оштрафовали на 120 тысяч долларов за оскорбление судьи

      Могильщики нашли более тысячи древних серебряных монет

      На Западе сообщили о способности Украины создать ядерное оружие

      В Крыму приостановили железнодорожные перевозки

      Обнаружена опасность загрязненного воздуха для беременных

      Зеленский попросил помощи у Запада после удара по Киеву

      Байден не отказался от слов о Трампе как об угрозе демократии

      Сборная Брунея сыграет товарищеский матч с клубом РПЛ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше