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10:48, 14 ноября 2024Россия

20-летнего российского студента нашли под окнами общежития после ссоры с девушкой

В Петербурге студента нашли под окнами общежития после ссоры с девушкой
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге 20-летнего студента БГТУ «Военмех» нашли под окнами общежития на улице Здоровцева после ссоры с девушкой. Об этом сообщил Telegram-канал Mash на Мойке.

По сведениям издания, в полицию обратился комендант. Прибывшим на место медикам не удалось реанимировать россиянина.

Отмечается, что в Северную столицу молодой человек переехал из Миасса Челябинской области. Оттуда же прибыла и его возлюбленная.

Знакомые рассказали, что у пары были бурные взаимоотношения — парень с девушкой часто скандалили.

Ранее сообщалось, что в Калининграде студентка первого курса одного из колледжей города отравилась антидепрессантами и попала в реанимацию.

Отмечалось, что у девушки якобы возникли проблемы с учебой и сверстниками, которые унижали ее, из-за чего она принимала препараты.

ЖЗЛ
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