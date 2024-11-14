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19:22, 14 ноября 2024Ценности

54-летняя ведущая рассказала о принятии себя после обнаженной съемки для календаря Pirelli

Мария Винар

Кадр: Pirelli

Популярная американская ведущая индийского происхождения, модель и актриса Падма Лакшми рассказала о принятии себя после обнаженной съемки для календаря Pirelli. Соответствующий комментарий публикует издание People.

54-летняя знаменитость призналась, что чувствовала себя комфортно во время фотосессии. «Я не чувствовала себя такой уж уязвимой. Может, 30 лет назад я и чувствовала себя так, но сейчас я полностью владею своим телом и тем, как я выгляжу», — заявила она.

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По ее словам, она была счастлива быть частью проекта. При этом Лакшми отметила, что снимок, на котором она позирует в мокром платье, демонстрируя на камеру грудь, вызывает у нее чувство безмятежности. «Я ощущала себя прекрасной. Я ощущала, что обо мне заботятся. Я ощущала себя в безопасности. Я ощущала себя элегантной. Я думаю, что именно так я себя ощущаю на данном этапе своей жизни», — поделилась она впечатлениями от съемки.

Кроме того, в разговоре с журналистами телезвезда призвала женщин не бояться старения и наслаждаться приобретенным опытом. «Я бы не вернулась в свои 20, даже если бы я была миллиардером. Хотела бы я иметь бедра, как в 20 лет? Конечно, хотела бы. Я бы также хотела вернуть себе грудь, которая была до грудного вскармливания. Это небольшая цена за то, чего я добилась за это время. Поэтому я собираюсь наслаждаться всеми своими успехами так долго, как смогу, потому что этого было трудно достичь», — заключила собеседница издания.

В июне сообщалось, что Падма Лакшми показала фигуру в комплекте нижнего белья из ассортимента бренда для плюс-сайз-женщин.

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