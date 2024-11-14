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11:28, 14 ноября 2024Из жизни

96-летний немец несколько раз выстрелил в дочь из пистолета времен Второй мировой войны

В Германии 96-летний мужчина выстрелил в дочь из пистолета времен Второй мировой
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Matthias Rietschel / Reuters

В Германии 96-летний пенсионер пять раз выстрелил в дочь из пистолета Walther P38, которым владел со времен Второй мировой войны. Об этом пишет Bild.

Инцидент произошел в городе Зельм, земля Северный Рейн-Вестфалия, еще 5 сентября. 96-летний мужчина по имени Вильгельм напал на 63-летнюю дочь после того, как она в очередной раз предложила ему переехать в дом престарелых. Летом немец упал и повредил шею, после чего испытывал серьезные проблемы с передвижением.

Вскоре дочь начала просить его переехать в дом престарелых, где бы он получил надлежащий уход. Мужчину злила идея дочери, и они несколько раз ссорились по этому поводу. Когда женщина в очередной раз заговорила о переезде, Вильгельм вытащил заранее приготовленный Walther и несколько раз выстрелил в нее. Одна пуля попала женщине в бедро, другая — в руку.

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После случившегося на место вызвали полицейский спецназ, который оцепил квартал и задержал пожилого преступника. Его арестовали и перевезли в тюремную больницу. Психиатр, осматривавший Вильгельма, пришел к выводу, что у него «не наблюдается никаких признаков старческого слабоумия».

Несмотря на это, суд отменил ордер на арест и позволил пенсионеру вернуться домой. Дочь больше не навещает Вильгельма, за покупками его возят соседи. В данный момент окружной суд решает, выдвигать ли против мужчины уголовные обвинения. Процесс над ним может начаться не раньше 2025 года.

Ранее в США задержали жителя города Нью-Йорк, который несколько раз выстрелил в спину уволившему его начальнику. После этого преступник скрылся в туннелях метро.

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