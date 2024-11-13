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11:18, 13 ноября 2024Из жизни

Мужчина выстрелил в спину бывшему начальнику и скрылся в туннеле метро

В США житель Нью-Йорка расстрелял бывшего начальника и сбежал по туннелям метро
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Brynn Anderson / AP

В США задержали жителя города Нью-Йорк, который несколько раз выстрелил в спину уволившему его начальнику. Об этом пишет New York Post.

Нападение на 47-летнего Бориса Шапиро произошло утром в четверг, 7 ноября, в районе Верхний Вест-Сайд. Мужчина владеет компанией по ремонту компьютеров. Несколько месяцев назад он уволил оттуда 42-летнего Эдуардо Диаса. С тех пор тот угрожал бывшему начальнику, а затем явился в офис, вооруженный пистолетом.

Диас устроил скандал, а затем выхватил пистолет и начал стрелять в Шапиро. Мужчина получил ранения в ногу, бедро и плечо. При этом утверждается, что Диас продолжал стрелять, даже когда Шапиро упал на землю. После этого преступник сбежал на станцию метро, пролез под днищем поезда и скрылся в туннеле. Задержать Диаса удалось только утром в пятницу — через сутки после нападения.

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Шапиро находится в больнице, но врачи уверены, что он выживет. Диасу предъявлены обвинения в незаконном владении оружием, покушении на жизнь человека и нападении с использованием огнестрельного оружия. Первое заседание суда состоится 14 ноября.

Ранее в американском штате Техас мужчина разозлился на то, что его коллега брала слишком длинные перерывы на работе, и расправился с ней. Выяснилось, что преступник был одержим женщиной и следил за ней.

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