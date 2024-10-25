Мужчина расправился с коллегой из-за ее слишком длинных перерывов на работе

В Техасе мужчина разозлился на недисциплинированность коллеги и убил ее в офисе

В американском штате Техас мужчина разозлился на то, что его коллега брала слишком длинные перерывы на работе, и расправился с ней. Об этом сообщает Fox News.

Как стало известно следствию, 51-летний Трэвис Меррилл был одержим своей коллегой Тамхарой Кольясо. Он злился на недисциплинированность женщины и на то, что она не обращала на него внимание. Кольясо терпела выходки Меррилла на протяжении несколько месяцев, после чего потребовала, чтобы он прекратил следить за ней. Кроме того, женщина пожаловалась на него в отдел кадров и стала избегать. С мужчиной провели воспитательную беседу — это разозлило его еще сильнее.

На допросе Меррилл признался, что купил оружие и стал тренироваться использовать его дома. Несколько раз он брал его в офис, но ничего не предпринимал. Однажды Кольясо пошла в обеденный перерыв на рабочую парковку. Меррилл проследовал за ней, достал из своей машины два револьвера. После обеда он вернулся в офис вслед за Кольясо и выстрелил в нее пять раз на рабочем месте. Спасти Кольясо не удалось.

Когда Меррилла арестовали, оказалось, что каждый рабочий день, он фиксировал во сколько женщина уходила на перерыв и когда возвращалась. Он заявил полицейским, что Кольясо «причинила ему боль», и он решил ей отомстить. Меррилл содержится в тюрьме до судебного заседания. Ему назначен залог в 10 миллионов долларов.

Ранее сообщалось, что мужчину из США приговорили к пожизненному заключению после того, как он расправился с коллегой. Мужчина совершил преступление, поскольку женщина отвергла его ухаживания и попросила больше ее не касаться.