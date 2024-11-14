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17:42, 14 ноября 2024Россия

Беспилотники ВСУ атаковали рейсовый автобус и жилой район в российском городе

Беспилотники ВСУ атаковали автобус и жилой район в Шебекино Белгородской области
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Telegram-канал «Настоящий Гладков»

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали город Шебекино Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram.

Один из дронов сдетонировал в жилом районе, взорвавшись на площадке перед многоквартирным домом. Пострадал местный житель, его госпитализировали с осколочными ранениями. Также было повреждено остекление нескольких квартир.

Другой беспилотник атаковал рейсовый автобус. Транспортное средство получило повреждения, никто не пострадал.

Информация о последствиях обеих атак уточняется.

В четверг, 14 ноября, ВСУ осуществили воздушную атаку на Белгородскую область, которая остается одним из наиболее подверженных ударам российских регионов. Есть разрушения и пострадавшие.

ЖЗЛ
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