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16:49, 14 ноября 2024Россия

Число пострадавших при атаке ВСУ на российский город выросло

Губернатор Гладков: число пострадавших при атаке ВСУ на Белгород выросло до двух
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Число пострадавших при воздушной атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгород выросло до двух. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.

До этого он сообщал, что во время работы системы противовоздушной обороны Белгородской области пострадала женщина. Позже стало известно, что к врачам самостоятельно обратился еще один горожанин. У мужчины диагностировали осколочное ранение грудной клетки, однако он отказался от госпитализации и решил продолжить лечение амбулаторно.

Гладков также написал, что, согласно обновленным данным, выбиты окна в 21 квартире девяти многоквартирных домов Белгорода, а также четырех частных. «В пяти коммерческих объектах повреждено остекление, в одном из объектов посечен навес. Различные повреждения зафиксированы в 25 автомобилях», — добавил он.

Ранее Гладков сообщил, что под артиллерийский обстрел ВСУ попал город Шебекино. В результате повреждения получили шесть частных домов, один легковой автомобиль и линия электропередачи. Информация о пострадавших не поступала.

ЖЗЛ
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