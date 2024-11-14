Число пострадавших при атаке ВСУ на российский город выросло

Губернатор Гладков: число пострадавших при атаке ВСУ на Белгород выросло до двух

Число пострадавших при воздушной атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгород выросло до двух. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.

До этого он сообщал, что во время работы системы противовоздушной обороны Белгородской области пострадала женщина. Позже стало известно, что к врачам самостоятельно обратился еще один горожанин. У мужчины диагностировали осколочное ранение грудной клетки, однако он отказался от госпитализации и решил продолжить лечение амбулаторно.

Гладков также написал, что, согласно обновленным данным, выбиты окна в 21 квартире девяти многоквартирных домов Белгорода, а также четырех частных. «В пяти коммерческих объектах повреждено остекление, в одном из объектов посечен навес. Различные повреждения зафиксированы в 25 автомобилях», — добавил он.

Ранее Гладков сообщил, что под артиллерийский обстрел ВСУ попал город Шебекино. В результате повреждения получили шесть частных домов, один легковой автомобиль и линия электропередачи. Информация о пострадавших не поступала.