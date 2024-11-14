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14:04, 14 ноября 2024Россия

Женщина пострадала во время работы ПВО в российском регионе

Губернатор Гладков сообщил о пострадавшей во время работы ПВО над Белгородом
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Во время работы системы противовоздушной обороны (ПВО) над Белгородом и Белгородским районом пострадала женщина. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбиты несколько воздушных целей. Ранена женщина», — написал чиновник.

На данный момент пострадавшую доставляют в городскую больницу №2 Белгорода. В городе зафиксированы повреждения в шести многоквартирных домах, двух коммерческих объектах и частном доме, добавил глава области.

Ранее, в ночь на 13 ноября, ВСУ обстреляли Шебекино и поселок Октябрьский Белгородской области. В городе в результате обстрела на территории одного из частных домовладений загорелась надворная постройка, а в другом доме выбило окна и был посечен фасад.

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