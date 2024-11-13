Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
23:05, 13 ноября 2024Россия

ВСУ обстреляли российский город из артиллерии

Губернатор Гладков: ВСУ обстреляли Шебекино из артиллерии, пострадавших нет
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

Под артиллерийский обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ) попал город Шебекино, предварительно, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В шести частных домах пробиты кровли, выбиты окна, посечены фасады и заборы. Один легковой автомобиль получил различные повреждения. На территории одного домовладения перебита газовая труба — утечка газа устранена», — написал Гладков.

Губернатор добавил, что также в российском городе повреждена линия электропередачи. Восстановительные работы начнутся после согласования с Минобороны России.

Ранее, в ночь на 13 ноября, ВСУ обстреляли Шебекино и поселок Октябрьский Белгородской области. В городе в результате обстрела на территории одного из частных домовладений загорелась надворная постройка, а в другом доме выбило окна и был посечен фасад. В Октябрьском украинский беспилотник врезался в частный дом, из-за чего на его крыше начался пожар.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Россия передала Украине девять поварих батальона «Азов». Они попали в плен в Мариуполе весной 2022 года

      Сборная Брунея сыграет товарищеский матч с клубом РПЛ

      Следствие по делу об атаке БПЛА на базу ОМОНа в Белоруссии завершено

      План Украины по ядерной бомбе назвали шантажом

      Трамп назвал кандидата на пост госсекретаря США

      В Белом доме сделали заявление о передаче Байденом Трампу секретных данных

      Назван основной кандидат на пост спецпосланника США по Украине

      ВСУ обстреляли российский город из артиллерии

      Названа возможная причина обрушения автомобильного моста в Крыму

      МЧС раскрыло подробности обрушения автомобильного моста в Крыму

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше