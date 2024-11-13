ВСУ обстреляли российский город из артиллерии

Губернатор Гладков: ВСУ обстреляли Шебекино из артиллерии, пострадавших нет

Под артиллерийский обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ) попал город Шебекино, предварительно, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В шести частных домах пробиты кровли, выбиты окна, посечены фасады и заборы. Один легковой автомобиль получил различные повреждения. На территории одного домовладения перебита газовая труба — утечка газа устранена», — написал Гладков.

Губернатор добавил, что также в российском городе повреждена линия электропередачи. Восстановительные работы начнутся после согласования с Минобороны России.

Ранее, в ночь на 13 ноября, ВСУ обстреляли Шебекино и поселок Октябрьский Белгородской области. В городе в результате обстрела на территории одного из частных домовладений загорелась надворная постройка, а в другом доме выбило окна и был посечен фасад. В Октябрьском украинский беспилотник врезался в частный дом, из-за чего на его крыше начался пожар.