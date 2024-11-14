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04:31, 14 ноября 2024Мир

Боррель посетовал на переменчивость правды на фоне избрания Трампа

Боррель: избрание Трампа президентов США изменило в Европе отношение к правде
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Chung Sung-Jun / Reuters

Избрание политика Дональда Трампа слежующим президентом США на выборах в ноябре извенило в Европе отногение к правде, которая «оказалась переменчивой». На это во время слушаний в Европарламенте на тему отношений ЕС и США посетовал глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель, который покинет свой пост 1 декабря, передает ТАСС.

«Это означает глубокие изменения в наших отношениях. Вообще, это изменит наше отношение к правде, которая оказалась очень переменчивой», — отметил Боррель. Он не стал давать больше конкретики по поводу своего высказывания.

Также глава европейской дипломатии подчеркнул, что лично не верит Трампу. Я не знаю какие действия предпримет Трамп. «Но это не первый раз, когда политик делал заявления, чтобы быть избранным и сделает нечто другое, когда придет к власти», — заметил он.

На фоне избрания нового президента США Боррель призвал Евросоюз воорудаться, чтобы вместо экономического сообщества достигнуть статуса полноценного военного блока. Он также укавзал на важность поддержки Украины до конца года, в частности, на необходимость решить вопрос с экспроприацией российских активов.

Глава дипслужбы предупредил, что в Европе «также происходят социально-политические изменения, которые привели к победе Трампа в США».

Ранее Боррель призвал Евросоюз показать, что он не напуган и не парализован победой на выборах в США Дональда Трампа. «Мы должны быть спокойны, бдительны, и мы не должны производить впечатление, что мы парализованы, как заяц в свете фар машины», — сказал он.

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