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03:54, 14 ноября 2024Мир

Боррель обратился к странам Евросоюза после победы Трампа на выборах

Боррель призвал страны Евросоюза показать, что их не напугало избрание Трампа
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Жозеп Боррель

Жозеп Боррель. Фото: Marcin Banaszkiewicz / Fotonews / Global Look Press

Жозеп Боррель, который 1 декабря покидает пост главы дипслужбы ЕС, призвал Евросоюз показать, что он не напуган и не парализован победой на выборах в США Дональда Трампа. Об этом он рассказал на слушаниях в Европарламенте, посвященных отношениям ЕС и США на фоне результатов выборов в Штатах, пишет ТАСС.

«Я не могу сказать, что сделает президент Трамп, но мы должны быть готовы к тому, что грядет. Мы должны быть спокойны, бдительны, и мы не должны производить впечатление, что мы парализованы, как заяц в свете фар машины», — призвал он.

Боррель также полагает, что «решение американских избирателей» наложит отпечаток на «глобальную ситуацию» и последствия выборов в Соединенных Штатах «почувствует поколение его внуков».

Ранее Жозеп Боррель рассказал, что у Европейского союза нет времени на встраивание новой архитектуры безопасности в Европе, вместо этого Европе следует использовать все имеющиеся средства для поддержки Украины.

Также он заявил, что ЕС должен наконец принять решение, будет ли он поддерживать Украину «при любом сценарии». Он пояснил, что необходимость определиться с дальнейшей стратегией возникла в связи с победой на выборах в США Дональда Трампа. При этом 9 ноября Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз готовит 15-й пакет санкций против России.

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