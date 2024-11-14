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15:38, 14 ноября 2024Мир

В Европе испугались прекращения огня на Украине

Newsweek: европейские военные признали угрозу перемирия РФ и Украины для НАТО
Глеб Бажуткин (редактор отдела Мир)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Перспектива перемирия между Москвой и Киевом и прекращения боевых действий на Украине представляет угрозу для стран Европы. К такому выводу пришли европейские военные, которых опросил американский журнал Newsweek на пражской конференции Prague Defence Summit.

Прекращение боевых действий «прямо сейчас» и заморозка украинского конфликта означает для России возвращение домой «сотен тысяч солдат», что даст возможность использовать их «в других местах» в будущем, считает министр обороны Эстонии Ханно Певкур. «Это поставит Россию в сильную позицию, позволяющую ей восстановить силы, либо в будущем начать новое наступление на Украине, либо высвободить имеющиеся силы для возвращения к своим границам с НАТО», — сказал эстонский министр.

В свою очередь глава Многонационального корпуса НАТО «Северо-Восток» генерал-лейтенант бундесвера Юрген-Йоахим фон Зандрарт допустил сценарий начала нового гибридного конфликта в «серой зоне» между Россией и западными союзниками. Однако Североатлантический альянс «к этому готов», заверил офицер.

По словам немецкого военного, которому поручено командовать сухопутными силами НАТО в Прибалтике, в альянсе осведомлены о реорганизации Россией своих западных рубежей, граничащих со странами восточного фланга альянса. В брюссельском штабе наблюдают, что у РФ есть сухопутные силы и «другие средства» на своей западной границе.

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«Нам необходимо значительно усилить нашу мобильность, чтобы лучше подготовиться», — считает фон Зандрарт.

Старший научный сотрудник IISS и бригадный генерал армии Великобритании в отставке Бен Барри заявил об опасениях Москвы, ведь паузой в боевых действиях может воспользоваться Киев, чтобы позже возобновить конфликт с новыми силами. Такое может произойти, если Украина почувствует, что США вынуждают ее к прекращению огня, пояснил британский ученый.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте призвал поставить Украине срочную помощь в преддверии зимы. Глава блока подчеркнул, что Россия может снова использовать зиму «как оружие».

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