Генсек НАТО призвал предоставить срочную помощь Украине в преддверии зимы

Генсек НАТО Рютте: Украине нужна срочная помощь в преддверии зимы

Украине нужна срочная помощь в преддверии зимы, которую Россия снова использует как оружие. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на пресс-конференции на военной базе Адажи, сообщает ТАСС.

Он отметил, что Россия якобы уничтожит энергосистему Украины, поэтому призвал предоставить украинским военным как можно больше оружия, особенно ракет противовоздушной обороны (ПВО).

Генсек НАТО также предупредил страны-члены Североатлантического альянса, что им предстоит тратить на оборону значительно больше двух процентов ВВП для поддержки Украины и безопасности блока.

Действующий американский госсекретарь Энтони Блинкен посетил Брюссель, чтобы заверить союзников по НАТО в том, что США обязательно передадут вооружения Украине в преддверии инаугурации избранного президента Дональда Трампа. Он призвал сосредоточить усилия на обеспечении Украины деньгами и боеприпасами и мобилизовать силы для эффективной борьбы в 2025 году и возможности вести мирные переговоры с позиции силы.