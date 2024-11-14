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14:24, 14 ноября 2024Мир

США пообещали союзникам по НАТО поддерживать Украину до инаугурации Трампа

Блинкен: США и НАТО передадут Киеву вооружения до инаугурации Трампа
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Энтони Блинкен

Энтони Блинкен. Фото: Nicolas Tucat / Reuters

Пока еще действующий американский госсекретарь Энтони Блинкен посетил Брюссель, чтобы заверить союзников по НАТО в том, что США обязательно передадут вооружения Украине в преддверии инаугурации избранного президента Дональда Трампа. Об этом сообщает Bloomberg.

«Цель этого визита — сосредоточить наши усилия на обеспечении Украины деньгами и боеприпасами, [чтобы] мобилизовать силы для эффективной борьбы в 2025 году или для возможности вести мирные переговоры [с Россией] с позиции силы», — заявил он журналистам в Брюсселе.

Ранее к подобным мерам призвал генсек НАТО Марк Рютте, который заявил, что Украина в настоящее время проигрывает на фронте России, и поэтому Западу важно продолжить оказывать помощь Киеву.

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