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21:37, 13 ноября 2024Мир

Генсек НАТО Рютте призвал союзников продолжить помощь Украине

Генсек НАТО Рютте: Украина проигрывает на фронте России
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Марк Рютте

Марк Рютте. Фото: Manon Cruz / Reuters

Украина в настоящее время проигрывает на фронте России. Важно продолжить оказывать помощь Киеву, рассказал генсек НАТО Марк Рютте во время пресс-конференции в Варшаве, пишет ТАСС.

«Сейчас, на протяжении всей зимы и при необходимости в долгосрочной перспективе нам надо убедиться, что военная помощь продолжит поступать на Украину и мы сможем вывести ее из положения, в котором она теряет территории», — отметил он, обращаясь к союзникам.

Марк Рютте добавил, что обсудил с властями Польши усиление обороны альянса. По его словам, военно-политический блок должен увеличивать оборонное производство подобно тому, как это делают Россия и Китай.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал, что НАТО подготовит Вооруженные силы Украины к продолжению вооруженного конфликта в 2025 году. Он добавил, что Североатлантический альянс «адаптируется к изменениям потребностей Украины, ситуации на поле боя, к действиям России».

Накануне Марк Рютте выступил за дальнейшее продолжение конфликта на Украине и оказание военной помощи Киеву. Об этом он заявил по итогам встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

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