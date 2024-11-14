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19:10, 14 ноября 2024Силовые структуры

Бывшего мэра Сочи оставили в СИЗО на три месяца

Суд продлил на 3 месяца арест экс-мэра Сочи Копайгородского по делу о растрате
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Пресс-служба Мещанского суда / РИА Новости

Мещанский суд Москвы оставил под стражей еще на три месяца бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского, обвиняемого в растрате. Об этом сообщает ТАСС.

По ходатайству следователя была продлена мера пресечения до 17 февраля. Защита, просившая суд о домашнем аресте для экс-мэра, намерена обжаловать решение.

На заседании следователь, мотивируя необходимость содержания Копайгородского в СИЗО, заявил, что он может скрыться за пределами России, уничтожить доказательства и оказать давление на свидетелей. Обвиняемый в ходе следственных действий отказался предоставить следователю пароли от изъятых у него мобильных устройств. Прокурор указал, что Копайгородский не признает вину и не помогает следствию установить соучастников.

Также суд продлил срок ареста земельных участков, квартир и машино-мест семьи экс-мэра.

13 ноября суд поместил под домашний арест супругу Копайгородского Янину.

По данным следствия, бывший мэр хотел расширить границы владения своего дома. Два участка земли были переведены в муниципальную собственность и предоставлены в аренду гражданам с правом на льготное получение участков для дальнейшего строительства жилья. Арендаторами стали врач-терапевт и учительница английского языка. Они выкупили данные участки за несколько десятков тысяч рублей и затем продали их адвокату Копайгородского, которая затем продала один из участков жене экс-мэра. Таким образом, экс-мэр, по версии следствия, похитил имущество города на сумму не менее 3,7 миллиона рублей.

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