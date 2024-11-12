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19:57, 12 ноября 2024Силовые структуры

Жену бывшего мэра российского курорта обвинили в соучастии по его делу

Адвокат Меткина: МВД предъявило обвинение жене экс-мэра Сочи Копайгородского
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Жену бывшего мэра российского курорта задержали по делу мужа
Алексей Копайгородский

Алексей Копайгородский . Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Следователь предъявил обвинение в растрате Янине Копайгородской — супруге бывшего мэра города-курорта Сочи Алексея Копайгородского. Об этом РИА Новости сообщила адвокат Елизавета Меткина.

По ее словам, Янина пришла в МВД на допрос в качестве свидетеля по делу мужа, но ее обвинили в соучастии в совершении преступления. Следствие намерено ходатайствовать об избрании ей меры пресечения.

Ранее 12 ноября стало известно о задержании жены экс-мэра. В ее московской квартире на Цветном бульваре силовики обнаружили 47 миллионов рублей. После этого правоохранители арестовали порядка 100 миллионов рублей на кредитных счетах Янины.

15 октября Мосгорсуд оставил в СИЗО экс-мэра, обвиняемого по статье 160 УК РФ («Присвоение или растрата в особо крупном размере»). Свою вину он не признает.

По данным следствия, бывший мэр хотел расширить границы владения своего дома. Два участка земли были переведены в муниципальную собственность и предоставлены в аренду гражданам с правом на льготное получение участков для дальнейшего строительства жилья. Арендаторами стали врач-терапевт и учительница английского языка.

Они выкупили данные участки за несколько десятков тысяч рублей и затем продали их адвокату Копайгородского, которая затем продала один из участков жене экс-мэра. Таким образом, экс-мэр, по версии следствия, похитил имущество города на сумму не менее 3,7 миллиона рублей.

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