Жену бывшего мэра российского курорта обвинили в соучастии по его делу

Адвокат Меткина: МВД предъявило обвинение жене экс-мэра Сочи Копайгородского

Следователь предъявил обвинение в растрате Янине Копайгородской — супруге бывшего мэра города-курорта Сочи Алексея Копайгородского. Об этом РИА Новости сообщила адвокат Елизавета Меткина.

По ее словам, Янина пришла в МВД на допрос в качестве свидетеля по делу мужа, но ее обвинили в соучастии в совершении преступления. Следствие намерено ходатайствовать об избрании ей меры пресечения.

Ранее 12 ноября стало известно о задержании жены экс-мэра. В ее московской квартире на Цветном бульваре силовики обнаружили 47 миллионов рублей. После этого правоохранители арестовали порядка 100 миллионов рублей на кредитных счетах Янины.

15 октября Мосгорсуд оставил в СИЗО экс-мэра, обвиняемого по статье 160 УК РФ («Присвоение или растрата в особо крупном размере»). Свою вину он не признает.

По данным следствия, бывший мэр хотел расширить границы владения своего дома. Два участка земли были переведены в муниципальную собственность и предоставлены в аренду гражданам с правом на льготное получение участков для дальнейшего строительства жилья. Арендаторами стали врач-терапевт и учительница английского языка.

Они выкупили данные участки за несколько десятков тысяч рублей и затем продали их адвокату Копайгородского, которая затем продала один из участков жене экс-мэра. Таким образом, экс-мэр, по версии следствия, похитил имущество города на сумму не менее 3,7 миллиона рублей.