Жена бывшего мэра российского курорта отвергла обвинения в растрате

Жена экс-мэра Сочи Копайгородская не признает вину в растрате

Жену бывшего мэра российского курорта обвинили в соучастии по его делу

Начало событий в новости Жену бывшего мэра российского курорта обвинили в соучастии по его делу

Янина Копайгородская — супруга бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского — отвергла обвинения в растрате. Об этом ТАСС сообщила ее адвокат Елизавета Меткина.

По ее словам, Копайгородская категорически не признает вину в совершении преступления. Она является многодетной матерью — у нее пятеро детей, кроме того, она участвовала в специальной военной операции, заключив контракт с Минобороны России. Правоохранительные органы приехали за Копайгородской в съемное жилище, где находились трое маленьких детей, а вызывали ее на допрос через армейское руководство.

Адвокат пояснила по поводу выдвинутых обвинений, что участок земли, который, по мнению следствия, был присвоен супругами, они приобрели за рыночную стоимость для передачи в фонд «Мир детства» для отдыха и реабилитации детей с прифронтовых территорий.

13 ноября Мещанский суд Москвы рассмотрит ходатайство об избрании Копайгородской меры пресечения. Следователь предъявил ей обвинение в растрате.

Ранее 12 ноября стало известно о задержании жены экс-мэра. В ее московской квартире на Цветном бульваре силовики обнаружили 47 миллионов рублей. После этого правоохранители арестовали порядка 100 миллионов рублей на кредитных счетах Янины.