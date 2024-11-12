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20:52, 12 ноября 2024Силовые структуры

Жена бывшего мэра российского курорта отвергла обвинения в растрате

Жена экс-мэра Сочи Копайгородская не признает вину в растрате
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Жену бывшего мэра российского курорта обвинили в соучастии по его делу
Алексей Копайгородский

Алексей Копайгородский . Фото: Суды общей юрисдикции / ТАСС

Янина Копайгородская — супруга бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского — отвергла обвинения в растрате. Об этом ТАСС сообщила ее адвокат Елизавета Меткина.

По ее словам, Копайгородская категорически не признает вину в совершении преступления. Она является многодетной матерью — у нее пятеро детей, кроме того, она участвовала в специальной военной операции, заключив контракт с Минобороны России. Правоохранительные органы приехали за Копайгородской в съемное жилище, где находились трое маленьких детей, а вызывали ее на допрос через армейское руководство.

Адвокат пояснила по поводу выдвинутых обвинений, что участок земли, который, по мнению следствия, был присвоен супругами, они приобрели за рыночную стоимость для передачи в фонд «Мир детства» для отдыха и реабилитации детей с прифронтовых территорий.

13 ноября Мещанский суд Москвы рассмотрит ходатайство об избрании Копайгородской меры пресечения. Следователь предъявил ей обвинение в растрате.

Ранее 12 ноября стало известно о задержании жены экс-мэра. В ее московской квартире на Цветном бульваре силовики обнаружили 47 миллионов рублей. После этого правоохранители арестовали порядка 100 миллионов рублей на кредитных счетах Янины.

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