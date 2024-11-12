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19:46, 12 ноября 2024Силовые структуры

Жену бывшего мэра российского курорта задержали по делу мужа

Силовики задержали жену экс-мэра Сочи Копайгородского после изъятия 47 млн руб
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Страница Янины Копайгородской во «ВКонтакте»

Следователи задержали Янину Копайгородскую — жену бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского, арестованного по уголовному делу о растрате. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В московской квартире женщины на Цветном бульваре силовики ранее обнаружили 47 миллионов рублей. После этого правоохранители арестовали порядка 100 миллионов рублей на кредитных счетах Янины.

15 октября Мосгорсуд оставил в СИЗО экс-мэра, обвиняемого по статье 160 УК РФ («Присвоение или растрата в особо крупном размере»). Свою вину он не признает.

По данным следствия, бывший мэр хотел расширить границы владения своего дома. Два участка земли были переведены в муниципальную собственность и предоставлены в аренду гражданам с правом на льготное получение участков для дальнейшего строительства жилья. Арендаторами стали врач-терапевт и учительница английского языка.

Они выкупили данные участки за несколько десятков тысяч рублей и затем продали их адвокату Копайгородского, которая затем продала один из участков жене экс-мэра. Таким образом, Копайгородский, по версии следствия, похитил имущество города на сумму не менее 3,7 миллиона рублей.

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