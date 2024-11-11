Суд арестовал кредитный счет жены бывшего мэра Сочи

Суд арестовал кредитный счет жены экс-мэра Сочи Копайгородского

Мещанский районный суд Москвы арестовал кредитный счет жены обвиняемого в растратах бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского. Об этом сообщают Известия со ссылкой на его адвоката Ивана Миронова.

Под арест попали 99,6 миллиона рублей на счету Янины Копайгородской. Адвокаты семьи подавали жалобу на данное постановление, но суд отклонил ее.

Ранее Московский городской суд оставил в СИЗО Копайгородского. Экс-мэр обвиняется по части 4 статьи 160 УК РФ («Присвоение или растрата в особо крупном размере»). Свою вину он не признает.

Кроме того, в уголовном деле Копайгородского появились новые детали.