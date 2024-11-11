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12:31, 11 ноября 2024Силовые структуры

Суд арестовал кредитный счет жены бывшего мэра Сочи

Суд арестовал кредитный счет жены экс-мэра Сочи Копайгородского
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Экс-мэр Сочи Алексей Копайгородский

Экс-мэр Сочи Алексей Копайгородский . Фото: Суды общей юрисдикции / ТАСС

Мещанский районный суд Москвы арестовал кредитный счет жены обвиняемого в растратах бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского. Об этом сообщают Известия со ссылкой на его адвоката Ивана Миронова.

Под арест попали 99,6 миллиона рублей на счету Янины Копайгородской. Адвокаты семьи подавали жалобу на данное постановление, но суд отклонил ее.

Ранее Московский городской суд оставил в СИЗО Копайгородского. Экс-мэр обвиняется по части 4 статьи 160 УК РФ («Присвоение или растрата в особо крупном размере»). Свою вину он не признает.

Кроме того, в уголовном деле Копайгородского появились новые детали.

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