Дачникам напомнили об обязанности убирать снег на участке

Эксперт Калугина: в СНТ снег зимой должны убирать хозяева участка

Зимой в садовническом некоммерческом товариществе (СНТ) на дачных участках убирать снег обязаны сами владельцы. Об этом в разговоре с «АиФ» напомнила доцент Финансового университета при Правительстве РФ Ольга Калугина.

На собственника возлагается ответственность за уборку снега в частном секторе и на прилегающей территории (за забором). При этом нужно учитывать границы прилегающей территории, которые устанавливают органы местного самоуправления. За прилегающую территорию магазинов или других объектов несет ответственность собственник или арендатор здания.

Что касается очистки улиц, дорог и проездов, в пределах товарищества за них отвечают правление и председатель. В их ответственности — убедиться в том, что подписан договор с подрядчиком на борьбу со снегом, а также имеются подходящая техника и рабочая сила. При этом оплачивать эти услуги должны будут собственники участков.

Ранее дачникам до наступления зимы посоветовали удалить ледяные корки, образовавшиеся вокруг растений, обрезать сами растения, подстричь газон и установить укрытия для особенно чувствительных к холоду растений.