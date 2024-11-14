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12:51, 14 ноября 2024Бывший СССР

Появление слухов о выборах президента Украины объяснили

Политолог Скачко: появление слухов о выборах президента Украины — сигнал для РФ
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Появлению слухов о выборах президента Украины есть два объяснения, считает политолог Владимир Скачко. В беседе с газетой «Взгляд» он подчеркнул, что действующий глава страны Владимир Зеленский будет всячески пытаться удержать власть.

«Появление очередной серии сообщений объясняется двумя факторами. Во-первых, в Белый дом возвращается Дональд Трамп, который выступает со своим планом по урегулированию украинского кризиса. Во-вторых, в Киеве на всякий случай готовят платформу к возможным переговорам с Москвой», — порассуждал эксперт.

Подобное явление, по его мнению, является неким сигналом для России, который означает, что в случае если стороны решатся на переговоры, то в Киеве могут пойти на смену руководства.

При этом легитимность процесса выборов на Украине он поставил под сомнение и предположил, что они будут схожи с процессом в Молдавии, когда из-за границы произойдет явное влияние на ход голосования.

Основными конкурентами Зеленского на пост Скачко назвал политиков, поссорившихся с американскими демократами и изгнанных из страны. Среди таковых — нардеп Артем Дмитрук, депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся в украинском СИЗО, и нардеп Евгений Шевченко. Такой сценарий, по его мнению, был бы выгоден Трампу. Не исключил из списка политолог также экс-главкома Вооруженными силами Украины Валерия Залужного, который тоже может «находиться на низком старте».

Ранее Дубинский заявил, что Зеленский доведет страну до гражданской войны вместо объявления президентских выборов. По его мнению, украинский президент не пойдет на добровольное объявление выборов из-за необходимости раскрыть потери украинской армии в конфликте.

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