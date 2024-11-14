Дубинский: Зеленский доведет страну до гражданской войны вместо выборов

Президент Украины Владимир Зеленский доведет страну до гражданской войны вместо объявления президентских выборов. Об этом заявил депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

Дубинский сравнил желание Зеленского объявить выборы и устроить гражданскую войну в стране. «Он страну доведет хоть до гражданской, хоть до ядерной войны, но на выборы не согласится», — высказался депутат.

Он заявил, что украинский президент не пойдет на добровольное объявление выборов из-за необходимости раскрыть потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в конфликте с Россией. Политик также добавил, что на Зеленского оказывают давление его спонсоры.

Ранее советник офиса президента (ОП) Украины Михаил Подоляк прокомментировал сообщение британского издания The Economist о возможности проведения президентских выборов весной 2025 года. Подоляк указал на продолжающееся в стране военное положение.