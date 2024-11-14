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11:03, 14 ноября 2024Бывший СССР

В Раде сравнили желание Зеленского объявить выборы и устроить гражданскую войну

Дубинский: Зеленский доведет страну до гражданской войны вместо выборов
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Magnus Froederberg / norden.org / Nordic Council / Handout / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский доведет страну до гражданской войны вместо объявления президентских выборов. Об этом заявил депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

Дубинский сравнил желание Зеленского объявить выборы и устроить гражданскую войну в стране. «Он страну доведет хоть до гражданской, хоть до ядерной войны, но на выборы не согласится», — высказался депутат.

Он заявил, что украинский президент не пойдет на добровольное объявление выборов из-за необходимости раскрыть потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в конфликте с Россией. Политик также добавил, что на Зеленского оказывают давление его спонсоры.

Ранее советник офиса президента (ОП) Украины Михаил Подоляк прокомментировал сообщение британского издания The Economist о возможности проведения президентских выборов весной 2025 года. Подоляк указал на продолжающееся в стране военное положение.

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