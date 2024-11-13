В офисе Зеленского прокомментировали сообщения о возможных выборах

Подоляк: для проведения выборов на Украине в ближайшее время нет оснований

Для проведения президентских выборов на Украине в ближайшее время нет никаких оснований. Об этом заявил советник офиса президента (ОП) Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью Radio NV на YouTube.

«Не вижу оснований для того, чтобы уже говорить о начале какого-то политического сезона или процесса как такового», — заявил советник офиса Зеленского.

Подоляк прокомментировал сообщение британского издания The Economist о возможности проведения президентских выборов весной 2025 года. Советник ОП указал на продолжающееся в стране военное положение и противостояние с Россией. По его словам, когда западные СМИ со ссылкой на анонимные источники распространяют информацию, они не объясняют причины, почему должно так произойти.

Ранее The Economist заявил о возможном проигрыше Зеленского бывшему главнокомандующему Вооруженными силами Украины, послу в Великобритании Валерию Залужному в случае проведения в стране президентских выборов. По мнению авторов издания, Зеленский не сможет добиться такого же результата, как на выборах 2019 года.