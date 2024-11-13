В Британии заявили о возможном проигрыше Зеленского Залужному

The Economist: Зеленский может проиграть Залужному в случае выборов президента

Президент Украины Владимир Зеленский может проиграть бывшему главнокомандующему Вооруженными силами Украины (ВСУ) и послу в Великобритании Валерию Залужному в случае проведения в стране президентских выборов. Об этом пишет The Economist со ссылкой на закрытые украинские социологические опросы.

«[Зеленский] больше не рассматривается как бесспорный военный лидер, которым когда-то был», — пишет издание.

По мнению авторов издания, если завтра на Украине пройдут выборы президента, Зеленский не сможет добиться такого же результата, как на выборах 2019 года. Данные опросов показывают, что победа политика над экс-главкомом ВСУ во втором туре голосования является маловероятной.

Анонимный бывший соратник Зеленского в разговоре с The Economist призвал его сдержать обещание находиться на посту президента только один срок. По его словам, у политика «есть только один выход, чтобы уйти с незапятнанной репутацией».

Ранее The Economist назвал возможную дату проведения президентских выборов на Украине. Как отмечается, украинские политики на фоне неудач изучают возможность смены руководства .