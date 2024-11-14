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17:31, 14 ноября 2024Забота о себе

Диетолог назвала секрет стройности Людмилы Гурченко

Диетолог Никитина: Гурченко ела по пять раз в день, но небольшими порциями
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)
Людмила Гурченко

Людмила Гурченко. Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ

Актриса Людмила Гурченко оставалась стройной, хотя была противницей жестких диет, рассказала диетолог-нутрициолог Лариса Никитина. Секрет стройности знакомая с советской звездой специалистка назвала в беседе с Ura.ru.

Никитина рассказала, что Гурченко ела по пять раз в день, ни в чем себя не ограничивая, но небольшими порциями. «У нее было одно важное правило — есть любой продукт в количестве одной штуки: один кусочек торта, одна котлета, одно яблоко», — объяснила врач. При этом, напомнила специалистка, если у человека есть инсулинорезистентность, дробное питание ему не подходит.

Диетолог подчеркнула, что Гурченко не отказывалась от сладкого и начинала утро с одной конфеты. «Гурченко никогда не испытывала пищевой стресс — это важно. Ела все, что хотела, но в маленьких порциях — это дисциплина», — отметила диетолог, добавив, что актриса также не употребляла в пищу трансжиры, которые образуются в результате жарки. Кроме того, уточнила диетолог, Гурченко отдавала предпочтение не макаронам с мясом, а овощам и богатым белком продуктам.

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