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20:42, 14 ноября 2024Ценности

Джиджи Хадид снялась без штанов для глянца

Мария Винар

Фото: Luigi & Iango / Double Vision

Американская модель палестино-голландского происхождения Джиджи Хадид снялась в откровенном виде для креативной глянцевой платформы Double Vision. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенном фото 29-летняя манекенщица предстала в кружевных трусах, отказавшись от штанов и повернувшись к камере боком. При этом она накинула на плечи кожаную куртку-косуху и запрокинула голову назад.

Кроме того, знаменитость поделилась снимком, на котором продемонстрировала стройную фигуру в комплекте нижнего белья, состоящем из бюстгальтера с тонкими лямками и трусов с высокой посадкой.

В сентябре вышла на подиум в мини-платье из скотча и стала мемом в сети. Модель продефилировала на показе бренда Vetements в мини-платье из желтого скотча DHL.

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