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18:43, 30 сентября 2024Ценности

Джиджи Хадид вышла на подиум в мини-платье из скотча и стала мемом в сети

Фото: Sebastien Fremont / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Модель палестино-голландского происхождения Джиджи Хадид вышла на подиум в необычном наряде и стала мемом в сети. Соответствующие снимки и комментарии появились в Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) бренда Vetements.

29-летняя манекенщица приняла участие в показе упомянутой марки, организованном в рамках Недели моды в Париже. Так, знаменитость продефилировала в остроносых туфлях и платье длины мини, обмотанном желтым скотчем DHL. При этом Хадид нанесла на лицо минимальное количество макияжа и уложила волосы в небрежную объемную прическу.

Пользователи сети оценили образ звезды в комментариях под постом. «Наконец-то она доставила мою посылку», «Кажется, мы видели это еще в 2006. Как же медленно работают службы доставки», «Очень красивая в этом скотче», «Все хорошо, но зачем?», «Привет, Ким Кардашьян!» — высказывались они.

В марте 2022 года американская телезвезда Ким Кардашьян посетила показ люксового бренда Balenciaga в Париже. Тогда бизнесвумен привлекла внимание папарацци ярким образом. Кардашьян наклеила на тело желтый скотч с названием марки, создав иллюзию облегающего комбинезона.

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      Мария Винар
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