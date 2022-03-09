Ким Кардашьян наклеила скотч на тело и стала мемом в сети

Американская телезвезда и предпринимательница Ким Кардашьян появилась на публике в необычном наряде и развеселила пользователей сети. На соответствующие посты в Twitter обратили внимание в Daily Mail.

Известно, что 41-летняя знаменитость посетила показ люксового бренда Balenciaga, который состоялся в рамках Недели моды в Париже. Бизнесвумен привлекла внимание папарацци ярким образом: на размещенных кадрах видно, что на все тело Кардашьян наклеили желтый скотч со словом Balenciaga, создав иллюзию облегающего комбинезона.

Поклонников рассмешил внешний вид звезды реалити-шоу, из-за чего она стала мемом в соцсетях. В частности, звезду сравнивали с Робокопом, Терминатором и другими персонажами из различных фильмов. «Походка Ким выглядит так, будто пытается сдать тест на трезвость перед полицейскими», — пошутил юзер с никнеймом @linnie_leigh.

В сентябре прошлого года Ким Кардашьян в глухой балаклаве также стала мемом в соцсетях. Она была одета в кожаный костюм люксовой марки Balenciaga, состоящий из комбинезона, плаща, перчаток, высоких ботфорт на каблуках и глухой балаклавы с отверстием для лица на металлической молнии. Фанат с никнеймом h8AintG8 решил, что звезда похожа на злодея из комиксов Венома.