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21:16, 14 ноября 2024Мир

Еврокомиссия одобрила выделение очередной помощи Украине на сумму 4,1 миллиарда евро

Еврокомиссия одобрила выделение очередной помощи Украине на сумму 4,1 млрд евро
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Pixabay

Еврокомиссия одобрила выделение Украине очередной помощи на сумму 4,1 миллиарда евро, об этом сообщает пресс-служба ЕК.

Этот пакет поддержки станет вторым траншем в рамках макрофинансовой помощи из Европейского фонда поддержки Украины — программы на 50 миллиардов, утвержденной на период с 2024 по 2027 год. Средства выделяются посредством займа Евросоюза на срок до 2048 года.

«Еврокомиссия постановила, что Украина удовлетворительно выполнила все девять пунктов обязательств в сфере реформ, необходимых для этого платежа», — говорится в заявлении. Речь идет о борьбе с коррупцией, создании условий для бизнеса, правилах рынка труда и нормах энергетического рынка, а также об охране окружающей среды.

Теперь пакет помощи должен быть одобрен Советом Европейского союза. После утверждения средства будут переведены Киеву. Вместе с этим траншем в общей сложности республика получит из Фонда поддержки Украины 16,1 миллиарда евро.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщала, что лидеры европейских стран задумались о вариантах помощи Украине без участия США после победы Дональда Трампа на президентских выборах. В связи с этим они могут попросить Еврокомиссию предоставить соответствующие предложения.

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