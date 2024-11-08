В Европе задумались о вариантах помощи Украине без участия США

WSJ: ЕК могут попросить предоставить варианты помощи Киеву без участия США

Лидеры европейских стран задумались о возможностях помощи Украине без участия США после победы Дональда Трампа на президентских выборах. В связи с этим они могут попросить Еврокомиссию (ЕК) предоставить соответствующие варианты, пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).

По информации издания, на ужине в Будапеште политики обсудили последствия избрания республиканца новым главой Белого дома и впервые заговорили о том, сможет ли Европа восполнить недостающее в случае сокращения Соединенными Штатами поддержки Киева.

«Европейские лидеры негласно начали переговоры о том, как помочь Украине противостоять российскому вторжению без поддержки Вашингтона, хотя они и пытаются убедить избранного президента Дональда Трампа не сокращать помощь Киеву», — пишет газета.

Еврокомиссию могут попросить предоставить варианты финансирования к следующей встрече политиков в Брюсселе в декабре.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ушла от прямого ответа на вопрос о дальнейшей поддержке Украины в случае прекращения помощи со стороны США. Она напомнила, что у Евросоюза есть Фонд Украины в размере 50 миллиардов евро на макрофинансовую помощь, а также согласованный партнерами по G7 кредит на ту же сумму, но в долларах США. Глава ЕК добавила, что эти средства позволят поддерживать Киев до 2026 года.

