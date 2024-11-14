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13:00, 14 ноября 2024Силовые структуры

Арестована переводившая деньги ВСУ жительница Херсонской области

В Херсонской области арестовали женщину, переводившую деньги ВСУ
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: ФСБ РФ

В Херсонской области арестовали женщину, которая переводила деньги Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом сообщили РИА Новости в ФСБ России.

В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье 275 («Государственная измена») УК РФ. Ей грозит до 20 лет лишения свободы.

По данным следствия, с февраля 2022 года по сентябрь 2023 года женщина делала денежные переводы на приобретение медицинского и военного снаряжения для ВСУ. Подозреваемая задержана, ее заключили под стражу.

Следователи устанавливают все обстоятельства дела и выявляют связи.

Ранее в ФСБ раскрыли детали о задержанном украинском агенте.

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