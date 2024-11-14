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11:49, 14 ноября 2024Силовые структуры

В ФСБ рассказали детали о задержанном украинском агенте

ФСБ: россиянин сам связался с украинской разведкой для передачи данных об ОПК РФ
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости ФСБ показала на видео задержание передававшего Украине военные данные россиянина
Архивное фото

Архивное фото. Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

Гражданин России 2003 года рождения по собственной инициативе решил сотрудничать с украинской разведкой. Об этом сообщили ТАСС в центре общественных связей ФСБ России.

Россиянин связался через мессенджер с куратором из Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины и предложил свои услуги по сбору информации о предприятии оборонно-промышленного комплекса (ОПК) на территории Центрального федерального округа (ЦФО). Мужчина рассчитывал на денежное вознаграждение. Однако его преступную деятельность пресекли сотрудники ФСБ. Ведомство показало видео задержания россиянина.

Против него возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ («Госизмена»).

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