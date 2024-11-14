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10:55, 14 ноября 2024Силовые структуры

ФСБ уличила россиянина в передаче данных об оборонном предприятии украинской разведке

ФСБ задержала россиянина за передачу Киеву данных о предприятии ОПК в ЦФО
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: ФСБ РФ

Сотрудники ФСБ задержали гражданина России 2003 года рождения, подозреваемого в госизмене, — он передавал украинской разведке данные об оборонном предприятии в Центральном федеральном округе (ЦФО). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российскую спецслужбу.

Россиянин занимался сбором и передачей фото- и видеоматериалов о производственной деятельности предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Куратор из военной разведки Украины обещал мужчине денежное вознаграждение за выполнение задания.

11 ноября сообщалось, что Второй апелляционный суд общей юрисдикции признал законным приговор гражданки России и США, балерины Ксении Карелиной, осужденной на 12 лет колонии по делу о госизмене.

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