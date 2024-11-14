ФСБ показала на видео задержание передававшего Украине военные данные россиянина

ФСБ показала задержание работавшего на украинскую разведку россиянина

ФСБ показала видео задержания россиянина, работавшего на украинскую разведку и передававшего данные об оборонном предприятии в Центральном федеральном округе (ЦФО). Ролик в четверг, 14 ноября, в своем Telegram-канале публикуют «Известия».

На кадрах видно, как группа захвата из числа сотрудников ФСБ подъезжает на фургоне к идущему по улице россиянину. Два оперативника хватают его за руки, валят на землю и защелкивают на запястьях наручники, после этого ему предъявляют удостоверение российской спецслужбы и заводят в фургон.

Россиянин занимался сбором и передачей фото- и видеоматериалов о производственной деятельности предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Куратор из военной разведки Украины обещал мужчине денежное вознаграждение за выполнение задания.