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11:13, 14 ноября 2024Силовые структуры

ФСБ показала на видео задержание передававшего Украине военные данные россиянина

ФСБ показала задержание работавшего на украинскую разведку россиянина
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

ФСБ показала видео задержания россиянина, работавшего на украинскую разведку и передававшего данные об оборонном предприятии в Центральном федеральном округе (ЦФО). Ролик в четверг, 14 ноября, в своем Telegram-канале публикуют «Известия».

На кадрах видно, как группа захвата из числа сотрудников ФСБ подъезжает на фургоне к идущему по улице россиянину. Два оперативника хватают его за руки, валят на землю и защелкивают на запястьях наручники, после этого ему предъявляют удостоверение российской спецслужбы и заводят в фургон.

Россиянин занимался сбором и передачей фото- и видеоматериалов о производственной деятельности предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Куратор из военной разведки Украины обещал мужчине денежное вознаграждение за выполнение задания.

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