Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
20:40, 14 ноября 2024Силовые структуры

ФСБ задержала пятерых россиян за похищение женщины и вымогательство имущества

На Ставрополье банда из 5 человек похитила женщину для вымогательства имущества
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

Сотрудники ФСБ совместно с коллегами из МВД задержали пятерых россиян, причастных к похищению женщины и вымогательстве ее имущества. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное УФСБ России.

По данным ведомства, все произошло 11 ноября в Невинномысске. Злоумышленники насильно усадили потерпевшую в автомобиль и вывезли за пределы города. Там она под угрозой применения насилия передала мужчинам имевшиеся при ней ювелирные украшения на общую сумму свыше 100 тысяч рублей, а также согласилась переоформить на них жилой дом и автомобиль и передать им три миллиона рублей.

Преступников задержали во время переоформления имущества в здании местного МФЦ. В отношении них возбудили уголовное дело по статьям 126 («Похищение человека»), 161 («Грабеж») и 163 («Вымогательство») УК РФ. Фигуранты находятся под стражей.

Ранее в Екатеринбурге сотрудники силовых структур задержали участников организованной преступной группы, которые похитили двух подростков и требовали выкуп у их родителей.

***
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В США считают, что Россия может пойти на три уступки Трампу по Украине. В чем они заключаются?

      Знаменитый кит-шпион Хвалдимир оказался белухой по кличке Андрюха. В Англии уверены — он сбежал с военной базы в России

      В Конгрессе США обсудили подводные базы пришельцев

      Бузова заявила о планах родить ребенка в 2025 году

      В России перевыполнили план по переселению из аварийных домов

      В администрации Алиева раскритиковали Борреля

      На Западе предсказали Зеленскому катастрофический исход

      В ЕС задумали ввести санкции против перевозящих российскую нефть танкеров

      Вербовавшие российских подростков сторонники террористов предстанут перед судом

      Треть выехавших из Мариуполя на Украину жителей вернулась в город. Почему они покинули подконтрольные Киеву территории?

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше