ФСБ задержала пятерых россиян за похищение женщины и вымогательство имущества

На Ставрополье банда из 5 человек похитила женщину для вымогательства имущества

Сотрудники ФСБ совместно с коллегами из МВД задержали пятерых россиян, причастных к похищению женщины и вымогательстве ее имущества. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное УФСБ России.

По данным ведомства, все произошло 11 ноября в Невинномысске. Злоумышленники насильно усадили потерпевшую в автомобиль и вывезли за пределы города. Там она под угрозой применения насилия передала мужчинам имевшиеся при ней ювелирные украшения на общую сумму свыше 100 тысяч рублей, а также согласилась переоформить на них жилой дом и автомобиль и передать им три миллиона рублей.

Преступников задержали во время переоформления имущества в здании местного МФЦ. В отношении них возбудили уголовное дело по статьям 126 («Похищение человека»), 161 («Грабеж») и 163 («Вымогательство») УК РФ. Фигуранты находятся под стражей.

Ранее в Екатеринбурге сотрудники силовых структур задержали участников организованной преступной группы, которые похитили двух подростков и требовали выкуп у их родителей.