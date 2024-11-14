Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:48, 14 ноября 2024Силовые структуры

Галериста Гельмана включили в перечень террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес галериста Гельмана в перечень террористов и экстремистов
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Росфинмониторинг внес галериста Марата Гельмана (признан в России иноагентом) в перечень террористов и экстремистов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Гельман находится в розыске в рамках уголовного дела. С 2014 года он живет в Черногории, где открыл арт-резиденцию.

30 декабря 2021 года Минюст России признал галериста иностранным агентом и внес его в реестр СМИ-иноагентов. После этого суд признавал его виновным в нарушении порядка деятельности иноагента — свои посты в мессенджере он публиковал без соответствующей плашки.

Ранее сообщалось, что в список террористов попал осужденный за призыв к вражде российский баттл-рэпер.

***
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      ЦБ поднял официальный курс доллара выше 99 рублей

      В Роскомнадзоре напомнили об учениях для проверки устойчивости Рунета

      Летчик-испытатель сравнил Су-57 с китайским аналогом

      В Банке России пообещали обойтись без резкого снижения ключевой ставки

      Маск высказался о меняющих пол детям врачах

      Бывшего замминистра энергетики России оставили в СИЗО

      Названа самая популярная соцсеть в России

      В российском регионе осудят двух подростков за разбойное нападение на знакомого

      Россиянам раскрыли стоимость отдыха «все включено» в Египте на Новый год

      В ФСБ рассказали детали о задержании девушки за попытку поджога в российском городе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше