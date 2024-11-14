Галериста Гельмана включили в перечень террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес галериста Гельмана в перечень террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес галериста Марата Гельмана (признан в России иноагентом) в перечень террористов и экстремистов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Гельман находится в розыске в рамках уголовного дела. С 2014 года он живет в Черногории, где открыл арт-резиденцию.

30 декабря 2021 года Минюст России признал галериста иностранным агентом и внес его в реестр СМИ-иноагентов. После этого суд признавал его виновным в нарушении порядка деятельности иноагента — свои посты в мессенджере он публиковал без соответствующей плашки.

Ранее сообщалось, что в список террористов попал осужденный за призыв к вражде российский баттл-рэпер.