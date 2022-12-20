Российского галериста Гельмана объявили в розыск

МВД России: галериста Гельмана объявили в розыск по уголовному делу

МВД России объявило в розыск галериста Марата Гельмана (признан иноагентом по решению Минюста). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на базу полицейского ведомства.

Гельмана разыскивают по уголовному делу. Статья Уголовного кодекса России, которая ему вменяется, не уточняется.

В графе «особые приметы» в карточке розыска указано, что у галериста есть гражданство Израиля, отмечает РИА Новости.