Россиян предупредили о гибридных схемах мошенников

Сбер: мошенники начали провоцировать жертв на вовлечение в схему родственников

Телефонные мошенники начали использовать гибридные схемы для обманов россиян, совмещая сразу несколько известных вариантов давления и пытаясь заставить жертву сделать частью атаки своих родственников и друзей. Об этом со ссылкой на пресс-службу Сбера сообщает РИА Новости.

Например, человеку звонят с предложением получить доход от инвестиций с помощью персонального консультанта. Он переводит средства на счет мошенников, а дальше следит за результатом «удачных» инвестиций в личном кабинете, куда выводятся его фиктивные счет и доход от сделок.

Когда жертва решит забрать деньги со счета, у него запрашивают несуществующий налоговой код, узнать который можно только после оплаты комиссии. Далее выясняется, что клиента подозревают в мошенничестве, поэтому вывод средств невозможен.

Однако преступники предлагают отправить средства на счет доверенного лица, и человек обращается к кому-то из близких. Далее уже вызвавшийся помочь гражданин становится целью атаки. Первой жертве угрожают конфискацией средств и имущества, судебными приставами и тюремным сроком, а чтобы избежать неприятностей, доверенное лицо должно перевести собственные деньги на указанные реквизиты.

В ряде случаев дело заканчивается крупными кредитами или продажей жилья, а все полученные средства поступают на счета мошенников.

Ранее банк ВТБ сообщил, что мошенники стали активно использовать для взлома аккаунтов россиян на государственных сервисах схему с двойными звонками. Первый звонок идет от «сотрудника госструктуры», а если человек догадывается, что с ним говорит мошенник, то во время второго звонка ему сообщают, что первый разговор привел ко взлому личного кабинета на одном из сервисов и необходимо принимать меры.