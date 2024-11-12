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08:41, 12 ноября 2024Экономика

Телефонные мошенники начали использовать схему двух звонков

ВТБ рассказал о новой схеме взлома аккаунтов на госсервисах с двумя звонками
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В последнее время телефонные мошенники стали активно использовать для взлома аккаунтов россиян на государственных сервисах схему с двойными звонками. Об этом со ссылкой на пресс-службу банка ВТБ сообщает РБК.

Сначала жертве звонит «сотрудник госструктуры» и сообщает, что ей пришло заказное письмо. Человеку предлагают прислать уведомление на почтовый или электронный адрес, а для оформления заявки — назвать проверочный код, который придет по СМС с текстом «код восстановления доступа».

Если собеседник догадывается об обмане и кладет трубку, то через некоторое время ему поступает второй звонок. На этот раз ему сообщают, что первый звонивший был мошенником, а сам звонок означает, что учетная запись уже взломана и надо принимать меры.

Для защиты записи от жертвы снова требуют код доступа из СМС. В этот момент человек может растеряться и полностью довериться неизвестному.

По словам руководителя департамента цифрового бизнеса Никиты Чугунова, на такие звонки приходятся около 30 процентов от общего числа атак, а особенное распространение схема получила в период уплаты налогов. Он напомнил, что сообщать по телефону незнакомым собеседникам личные данные и коды из СМС ни в коем случае нельзя.

Ранее в ВТБ отмечали, что в подавляющем большинстве случаев мошенники с января по октябрь этого года использовали звонки от имени сотрудников банков, органов государственной власти или операторов связи, а также предложение заработка в интернете или на инвестициях.

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