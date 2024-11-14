Харрис продолжила собирать деньги после поражения на выборах

NBC News: штаб Харрис продолжает собирать деньги после ее поражения на выборах

Штаб вице-президента США Камалы Харрис продолжает собирать деньги даже после поражения кандидата в президенты от Демократической партии на выборах. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источники.

«Теперь, спустя менее недели после того, как вице-президент признала свое поражение, у нее не только закончились деньги, но она все еще продолжает просить еще», — говорится в материале.

По словам двух представителей штаба, средства направят Национальному комитету Демократической партии. Их потратят на поддержку пересчета голосов на уровне штатов.

Представитель штаба Харрис рассказал, что после избирательной кампании осталась небольшая задолженность, но ее «не составит труда выплатить к концу года». При этом другие представители штаба усомнились в правдивости этого заявления и предположили, что просьбы к сторонникам связаны с попыткой погасить долги. Они считают, что подобные практики ужасны и отвратительны и переживают о том, как это скажется на репутации демократов.

10 ноября Дональд Трамп окончательно одержал победу на президентских выборах в США. Это стало известно в результате подсчета голосов в Аризоне, являющейся последним ключевым штатом на выборах этого года.