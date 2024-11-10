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11:34, 10 ноября 2024Мир

Трамп окончательно одержал победу на выборах в США

AP: Трамп одержал победу в Аризоне, являющейся последним ключевым штатом
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Chip Somodevilla / Getty Images

Избранный президент США Дональд Трамп окончательно одержал победу на выборах из-за подсчета голосов в Аризоне, являющейся последним ключевым штатом на выборах этого года. Об этом сообщает агентство Associated Press (AP), опубликовав новую карту выборов, где штат отдан кандидату от республиканцев.

Согласно 87 процентам обработанных бюллетеней, Трамп набирает в Аризоне 52,6 процента голосов, обходя своего оппонента от демократов Камалу Харрис на 6,2 процента. Несмотря на тот факт, что сохраняются недосчитанные голоса, текущий разрыв позволяет официально признать итоги выборов в этом штате.

Победа в Аризоне является важным достижением Трампа по нескольким причинам. Во-первых, на выборах 2020 года в этом штате одержал верх действующий американский лидер Джо Байден, в связи с чем штат считается «колеблющимся». Во-вторых, победа в Аризоне дала кандидату от республиканцев еще 11 голосов выборщиков, в результате чего он в сумме получил 312 голосов. Данный результат является рекордным как для самого Трампа, так и для всех кандидатов в президенты от Республиканской партии с 1992 года.

8 ноября Трамп одержал победу в штате Невада, где кандидаты в президенты от Республиканской партии не побеждали на протяжении 20 лет. В последний раз кандидатом от республиканцев, одержавшим верх в этом штате, стал Джордж Буш-младший в 2004 году.

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